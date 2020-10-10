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Bella Hadid 24. yaşına girdi! Doğum günü özel renkli bikinili pozlarına beğeni yağdı

Amerikalı model Bella Hadid 24. yaşına özel paylaştığı renkli bikinili pozlarıyla beğeniler topladı. İşte güzel modelin doğum gününe özel pozları..

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:12
Bella Hadid 24. yaşına girdi! Doğum günü özel renkli bikinili pozlarına beğeni yağdı
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Podyumların ve sanal alemin en çok tanınan modellerinden olan Bella Hadid 24. yaşını doğum partisiyle kutladı.

Öte yandan dünyaca ünlü modelin ablası Gigi Hadid'de modellik yapıyor.

Geçtiğimiz gün 24 yaşına giren amerikalı model, doğum gününe özel takipçilerine paylaşım yaptı.

34 milyon takipçisi bulunan Bella Hadid, 24. yaşına özel renkli bikinisiyle birlikte hayranlarının karşısına çıktı.

Ünlü model doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı ve bikinili paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sundu.


Ayrıca hadid doğum gününe özel uçak kiralayıp, en sevdidği arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

İşte dünyanın en güzel mankenleri arasında gösterilen ve dünyaca tanınan seksi model Bella Hadid'in 24. yaşına özel arkadaşlarıyla birlikte tatilde verdiği o çok özel pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 00:12
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Anahtar Kelimeler:
Bella HadidAmerikalı Model Bella Hadid
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