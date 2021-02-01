Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Belemir Temizsoy oldu. Bir zamanların popüler dizilerinde olan Cennet Mahallesi dizisin de Pembe karakterinin kızı rolünde oynayan Belemir Temizsoy programda eğlenceli anlar yaşattı.
Belemir Temizsoy kimdir?
İnstagram adresi ne?
Cennet Mahallesi dizisindeki roluyle tanınan bir zamanların çocuk oyuncu Belemir Temizsoy'un Instagram adresine @temizsoybelemir kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.02.2021 18:04