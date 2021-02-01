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Belemir Temizsoy kimdir? İnstagram adresi ne?

Bir zamanların fenomen dizisi Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca birçok kişinin merak konusu oldu. Belemir Temizsoy, hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:04
Belemir Temizsoy kimdir? İnstagram adresi ne?
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Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Belemir Temizsoy oldu. Bir zamanların popüler dizilerinde olan Cennet Mahallesi dizisin de Pembe karakterinin kızı rolünde oynayan Belemir Temizsoy programda eğlenceli anlar yaşattı.

Belemir Temizsoy kimdir?

1996 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Belemir Temizsoy, çocuk yaşlarda oyunculuğa adım attı. Çiçek Taksi dizisin de üç sezon rol alan Temizsoy, sonrasında Cennet Mahallesi dizisin de beş sezon boyunca yer aldı. Genç oyuncu Beyoğlu Beledıye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladı. Cennet Mahallesı dizisin de beraber rol aldığı Müjdat Gezen’in tavsiyesı üzerıne Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimleri aldı.

İnstagram adresi ne?

Cennet Mahallesi dizisindeki roluyle tanınan bir zamanların çocuk oyuncu Belemir Temizsoy'un Instagram adresine @temizsoybelemir kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.02.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Belemir TemizsoyCennet MahallesiDemt Ve Alişan Ile Sabah Sabah
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