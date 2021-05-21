İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Belçika'da Eurovision'a katılabileceğini söyleyen Hadise'den açıklama geldi

Hadise, ailesini ziyarete gittiği Belçika'da bir radyo programına konuk olmuştu. Programda, Belçika için Eurovision'da yarışabileceğini söyleyince sosyal medyada gündem olmuştu. Başarılı şarkıcı konuya ilişkin açıklama yaptı.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:08
Belçika'da Eurovision'a katılabileceğini söyleyen Hadise'den açıklama geldi
Takip Et:

2009 senesinde Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Hadise, performansı ile dördüncü olmuştu. Geçtiğimiz günlerde anne ve babasını ziyaret etmek için doğup büyüdüğü yere , Belçika’ya giden şarkıcı MNM Radyo’da Peter Pan Veire’nin programına konuk oldu.

Programda dile getirdiği Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" sözleri ile gündem oldu.

Hadise konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte Hadise’nin açıklaması…

“Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme... Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;

Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?

Cevap: Hayır, gelmedi.

Soru: Gelseydi katılır mıydın?

Cevap: Neden olmasın...

2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...”


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HadiseEurovisionBelçika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
ICP coin nedir? ICP Token açıklaması
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Işın nereli, yaşı kaç?
Erken emekli olmak için ne yapılabilir? Kadınlar erken emekli olabilir mi? Erkekler kaç yaşında emekli olabiliyor? 2021 Kadın ve erkekler için erken emeklilik
İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
2021 yılı Andorra asgari ücreti
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.