Belçika'da Eurovision'a katılabileceğini söyleyen Hadise'den açıklama geldi

2009 senesinde Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Hadise, performansı ile dördüncü olmuştu. Geçtiğimiz günlerde anne ve babasını ziyaret etmek için doğup büyüdüğü yere , Belçika’ya giden şarkıcı MNM Radyo’da Peter Pan Veire’nin programına konuk oldu.

Programda dile getirdiği Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" sözleri ile gündem oldu.

Hadise konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte Hadise’nin açıklaması…

“Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme... Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;

Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?

Cevap: Hayır, gelmedi.

Soru: Gelseydi katılır mıydın?

Cevap: Neden olmasın...

2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...”