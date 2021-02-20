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Bedia Aktürk kim? Bedia Aktürk biyografisi

Ekranların sevilen programı İBO Show’un bu akşam ki konuklarından birisi de sevilen sanatçı Bedia Aktürk olacak. İzleyici Bedia Aktürk’ün hayatını merak etmeye başladı. Peki Bedia Aktürk kim, nereli, kaç yaşında? Bedia Aktürk’ün biyografisine sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:47
Bedia Aktürk kim? Bedia Aktürk biyografisi
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20 Şubat 2021 Cumartesi yani bu akşam STAR TV ekranlarında yayınlanacak olan İBO Show’un konukları arasında yer alan Bedia Akartürk’ü izleyiciler merak ediyor. Türkiye’ye damga vuran sanatçının hayatı ile ilgili detaylar…

Bedia Akartürk biyografisi

Türk Halk Müziği sanatçısı olan Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941 İzmir doğumludur. Ailesinin tek çocuğu olan Akartürk, bu yüzden babasının soyadını hiç değiştirmemiş, Akartürk olarak devam ettiği sanat hayatında adını da değiştirmek istememiştir.

Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü yer olan İzmir Ödemiş’te başlamış, ilerleyen yıllarda yaşını büyüterek İzmir Radyosu’nda çalışma hayatına başlamıştır. Sanatçı, dokuz sene İzmir Radyosu’nda çalışmış, burada edindiği pek çok tecrübeden sonra Ankara Radyosu’na geçiş yapmıştır.

Sanat hayatına Ankara Radyosu’nda devam eden Akartürk, emekliliğine kadar Ankara Radyosu’nda çalışmaya devam etmiştir. Özellikle çalıştığı zamanlarda herkesin kolay kolay konser verme fırsatı yakalayamadığı Paris Olympia’da dillere destan bir konser verme fırsatı yakalayan Akartürk, bu konser ile ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi başarmıştır.

Sanat hayatı boyuncu altı sinema filmi ile pek çok albümü bulunan Akartürk, Edine’den Kars’a kadar bütün Türkiye’nin sevgilisi olmayı başararak yedi şehirde Fahri Hemşehrilik unvanına layık olmuştur.  Sanatçı, sanat hayatı süresince albüm çalışmaları ile yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerini aktif olarak aralık vermeden devam ettirmiş ve halen de devam ettirmektedir.

Bedia Akartürk müzesi

Ülkemizin yaşayan efsaneleri arasında yer alan sanatçı adına Bedia Akartürk Müzesi açılmıştır. Müzede, sanatçının şu ana dek aldığı bütün ödüller, sahne alırken giydiği sahne kıyafetleri, fotoğrafları ile kendi elleri ile özel olarak hazırladığı yöresel kıyafetler bebekler üstünde ziyaretçilere sunuluyor.

Akartürk adına açılan Bedia Akartürk Müzesi, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alıyor. Sizler de Bedia Akartürk Müzesi’ni ziyaret ederek, sanatçı hakkında pek çok bilgiyi oradan edinebilirsiniz.

Bedia Akartürk’ün almış olduğu ödüller

250’den fazla plaket

7 şehirde Fahri Hemşerilik ödülüne layık görülmüştür

Altın bağlama

6 tane altın plak sahibidir

Altın Plak / Zühtü albümünden sonra verilmiş bir ödüldür

Altın Taç / 10 sene boyunca İzmir Fuarı’nda ara vermeden çalıştığı için verildi

Altın Kaşık / En son Tahta Kaşık isimli albümü nedeniyle verilen ödüldür

Bedia Akartürk’ün çıkardığı albümler

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)



Son Güncelleme: 20.02.2021 20:47
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