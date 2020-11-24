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Bebe Rexha derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri çekti

21 yaşındaki Amerikalı müzisyen Bebe Rexha ülkesinde düzenlenen müzik ödülleri'nde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri çekti.

24 Kasım 2020 Salı 22:44
Bebe Rexha derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri çekti
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Amerika'lı ünlü şarkıcı Bebe Rexha giydiği kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

31 yaşındaki müzisyen karantina sonrasında ilk kez ülkesinde düzenlenen müzik ödülleri organizayonunda görüntülendi.

Katıldığı geceden görüntüleri sık sık sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Bebe Rexha, güzelliği ve giydiği elbisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bebe Rexha tören için giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin konuşulan en şık isimlerinden birisi oldu.


Bebe Rexha'nın cesurca vücut hatlarını sergilediği kıyafetiyle verdiği pozlar sana alemde binlerce kez tıklanma aldı.,

İşte Rexha'nın hayranlarına gece boyunca paylaştığı birbirinde cesur ve iddialı o pozları 

 

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:44
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Anahtar Kelimeler:
Bebe RexhaBebe Rexha Derin Yırtmaçlı Elbisesi
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