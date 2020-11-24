Bebe Rexha derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri çekti

Amerika'lı ünlü şarkıcı Bebe Rexha giydiği kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

31 yaşındaki müzisyen karantina sonrasında ilk kez ülkesinde düzenlenen müzik ödülleri organizayonunda görüntülendi.

Katıldığı geceden görüntüleri sık sık sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Bebe Rexha, güzelliği ve giydiği elbisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bebe Rexha tören için giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin konuşulan en şık isimlerinden birisi oldu.

Bebe Rexha'nın cesurca vücut hatlarını sergilediği kıyafetiyle verdiği pozlar sana alemde binlerce kez tıklanma aldı.,

İşte Rexha'nın hayranlarına gece boyunca paylaştığı birbirinde cesur ve iddialı o pozları