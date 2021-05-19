Bayramları karıştıran ünlülerden biri de Aras Bulut İynemli oldu

Çukur dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karıştırdı.

Instagram üzerinde 9,5 milyon takipçisi bulunan İynemli sosyal medya hesabından "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” yazılı bir paylaşımda bulundu. Bayramları karıştıran başarılı oyuncu paylaşımını anında sildi.

Tekrar paylaşım yapan İynemli bu defa hatasız bir şekilde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” yazdı.

Arda Turan da karıştırmıştı

Futbolcu Arda Turan da geçen sene sosyal medya hesabında paylaştığı videoda bayramları karıştırarak “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” demişti.