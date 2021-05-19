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Bayramları karıştıran ünlülerden biri de Aras Bulut İynemli oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karıştıran ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Twitter ve Instagram hesabından paylaşım yaptı, ardından yaptığı paylaşımı sildi. Futbolcu Arda Turan da geçen sene 19 Mayıs ve 23 Nisan'ı karıştırmıştı!

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:37
Bayramları karıştıran ünlülerden biri de Aras Bulut İynemli oldu
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Çukur dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karıştırdı.

Instagram üzerinde 9,5 milyon takipçisi bulunan İynemli sosyal medya hesabından "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” yazılı bir paylaşımda bulundu. Bayramları karıştıran başarılı oyuncu paylaşımını anında sildi.

Tekrar paylaşım yapan İynemli bu defa hatasız bir şekilde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” yazdı.

Arda Turan da karıştırmıştı

Futbolcu Arda Turan da geçen sene sosyal medya hesabında paylaştığı videoda bayramları karıştırarak “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” demişti.


Son Güncelleme: 19.05.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
BayramARAS ULUTIynemli
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