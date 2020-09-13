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Bay Yanlış Özge Gürel'in eski hali şaşkınlık yarattı!

Bay Yanlış dizisinin başrolünü üstlenen güzel oyuncu Özge Gürel'in eski hali şaşkınlık yarattı. İşte ünlü oyuncunun estetiksiz görüntüleri.

13 Eylül 2020 Pazar 22:08
Bay Yanlış Özge Gürel'in eski hali şaşkınlık yarattı!
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisiyle ün kazanan Özge Gürel’in eski hali büyük bir şaşkınlık yarattı. Serkan Çayoğlu ile aşk yaşadığı bilinen Gürel’in eski hali sevenlerini adeta şoke etti. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri çekmeyi başaran Gürel’in estetik harikası olduğu ortaya çıktı.

Son dönemin beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel’in eski hali;


Özge Gürel kimdir?

5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Gürel’in anne tarafı Selanik göçmeni baba tarafıysa Çerkes’tir. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakan Gürel, oyunculuk ve oyuncu yönetimi dersleri almıştır. ‘Kızım Nerede’ dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerine adım atan Gürel, 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisinde kitlelerce tanınmıştır.

 

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Özge GürelMagazinBay Yanlış
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