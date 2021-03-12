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Bay J kimdir, gerçek adı nedir?

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen programda geçen senenin ödülleri verildi. Kerem Bursin ödülünü aldıktan sonra beklemediği bir olayla karşılaştı. Bay J Bursin'in açıklamasına yorum yaptı. Bay J Kerem Bursin'e ne söyledi ? Yaşananlarla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...

12 Mart 2021 Cuma 18:19
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
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Dün gerçekleşen Yıldız Teknik Üniversitesinin 2021 Ödül Töreninde ekranın en iyileri belli oldu. Töreninin sunuculuğunu radyo programı sunan Bay J, sundu. Bay J Kerem Bursi’ne söylediği sözle geceye damgasını vurdu. Bursin ödülünü aldıktan sonra  sahneden inerken beklenmedik bir  olayla karşılaştı.

Bay J Kerem Bursin’e ne dedi ?

Bursin, 2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü almak için sahneye davet edildi. Sahneye çıktığında bir konuşma yaptı . Bu konuşmasında ödül için teşekkür edip zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek denilecek çok fazla şeyin olmadığını söyleyerek herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.  Bursin Konuşmasını bitirdikten sonra kapıdan dışarıya çıkarken, Bay J Bursin’i hedef alarak  Bursin’in zor koşullarda çalıştığını ve geçen sene bölüm başına 120 bin tl aldığını söyledi.

Kerem Bursin kapıdan çıksa da J’nin söylediklerini duydu ama bir açıklama yapmadı.

Bay J’nin hayatı ve gerçek adı

Jerfi Benveniste 7 Aralık 1970 yılında doğdu. Ama herkes Bay J olarak tanıyor. Türkiye’de radyocu ve Dj olarak tanınan Benveniste , İtalya vatandaşıdır. Babası italyan olan Bay J’nin, annesi  Türkiye Yahudisidir. Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Konservatuar’ında iki sene boyunca şan eğitimi aldı. 1995 yılında UCLA Califonia Üniversitesi’nde 2 sene elektronik muzik eğitimi almıştır. Bu tarihten sonra 3 yıl boyunca 300 üzeri reklam filmi muziği ve jingle’lar bestelemiştir. Çeşitli radyolarda programlar sunmuş ve 9 yıl Power FM’de çalıştı. Fazla Mesai adlı muzik grubuyla altı yıl konser verdi. Bu grup 2011’de çalışmalarına son verdi. 1999 yılında Selin Benvenista ile evlendi.2004 yılında Eros adında bir çocukları oldu . 2011 yılında ise evlilikleri bitti.

Şu sıralar Capital Radio Türkiye’de hafta içi saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında Bay J ve Arkadaşları adlı programı yapmaktadır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Kerem BürsinBay J
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