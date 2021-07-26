Başarılı oyuncunun kabus gecesi! Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’dan Şantaj dizisine tepki: “Kafayı yiyeceğim”

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Safiye karakteri ile izleyenleri adeta büyülüyor. Herkesin kalbinde taht kuran başarılı oyuncu bundan önceki projeleri ile de oldukça seviliyordu. Mola, izleyici karşısına ilk defa Karate Can adlı dizi ile çıkmıştı. Daha sonra Unutma Beni, Senden Başka, Canım Ailem, Arkadaşım Hoş Geldin gibi yapımlarla hayranlarının karşısına çıktı. Şimdilerde ise TRT1’in en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı ile gündem olmaya devam ediyor.

Yoğun set temposunun ara vermesi ile sevgilisi Mustafa Aksakallı ve oyuncu arkadaşı Merve Dizdar ile tatile çıkan Ezgi Mola kısa süre önce yeni proje için tatilini bitirdi. Şimdilerde Cem Yılmaz’ın yeni projesi olan Erşan Kuneri filminde rol almaya hazırlanıyor.

Şantajlara dayanamadı!

Sosyal medyadan da sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan Ezgi Mola, son yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Mola, izlediği bir dizi hakkında şu yorumu yaptı:

“Şantaj diye bir dizi izliyorum Netflix’te, saat 5:41. Kafayı yiyeceğim. Altıncı bölümdeyim hop oturup hop kalkıyorum. Çok iyi, sekiz bölüm sadece.”

Ezgi Mola’dan tepki!

Sosyal medya üzerinden toplumsal sorunlara sık sık değinen oyuncu, geçtiğimiz günlerde Tuz Gölü’nde ölen flamingolar için “Özgürlükleri kısıtlayıp vır vır etmek yerine cana kıymet vermeyi ülkenin her karış toprağını korumayı öğrenin.” paylaşımını yaptı.