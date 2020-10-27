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Başak Sayan'ın koronavirüs önlemi!

Pandemi günlerini ailesiyle birlikte Şile'de bulunan yazlık evinde geçiren Başak Sayan, virüsten korunmak için İstanbul'dan ve herkesten uzak bir hayat yaşıyor.

27 Ekim 2020 Salı 01:14
Başak Sayan'ın koronavirüs önlemi!
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Murat Vardal ile mutlu bir evlilikleri olan ve bu mutlu evlilikten ikiz kızları olan Başak Sayan,korona-virüs salgınının yayılmasıyla birlikte  eşi, ikizleri ve annesiyle birlikte Şile’deki yazlıklarında yaşamayı başladı. Ormanlık bir bölgede organik bir yaşam seçen çift işleri olduğu zamanlarda kısa süreli merkezde bulunan evlerine geldiklerini bunun dışında İstanbul’dan uzak sessiz sakin bir hayat seçtiler

Annesini hiç yanından ayırmayan Sayan anne ve babaların yanında herkesin birer çocuk olduğunu, annesinin kendisine çok destek olduğundan ve kendinden fedakârlık ederek her zaman desteğini eksik etmediğini söyledi.


Annesine teşekkürlerin sunan oyuncu annesine çok şey borçlu olduğunu ekledi.

Kendilerine sessiz sakin bir hayat kuran çift çocukların doğa içerisinde çok mutlu olduğunu organik yaşam sürdüklerini  huzur içinde olduklarını belirtti.



Son Güncelleme: 27.10.2020 01:14
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Anahtar Kelimeler:
Başak SayanKoronavirüs önlemi
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