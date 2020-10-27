Başak Sayan'ın koronavirüs önlemi!

Murat Vardal ile mutlu bir evlilikleri olan ve bu mutlu evlilikten ikiz kızları olan Başak Sayan,korona-virüs salgınının yayılmasıyla birlikte eşi, ikizleri ve annesiyle birlikte Şile’deki yazlıklarında yaşamayı başladı. Ormanlık bir bölgede organik bir yaşam seçen çift işleri olduğu zamanlarda kısa süreli merkezde bulunan evlerine geldiklerini bunun dışında İstanbul’dan uzak sessiz sakin bir hayat seçtiler

Annesini hiç yanından ayırmayan Sayan anne ve babaların yanında herkesin birer çocuk olduğunu, annesinin kendisine çok destek olduğundan ve kendinden fedakârlık ederek her zaman desteğini eksik etmediğini söyledi.

Annesine teşekkürlerin sunan oyuncu annesine çok şey borçlu olduğunu ekledi.

Kendilerine sessiz sakin bir hayat kuran çift çocukların doğa içerisinde çok mutlu olduğunu organik yaşam sürdüklerini huzur içinde olduklarını belirtti.

