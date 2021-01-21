Başak Sayan eve gelen kargodan koronavirüs kaptı!

Pandemi nedeni ile İstanbul Şişli’ye ailesi ile birlikte giderek ve orada yaşayarak hayatına devam eden oyuncu Başak Sayan aldığı tedbirlere rağmen virüse yakalandığını açıkladı. Hastalığı atlattığını söyleyen Sayan evden çıkmadığını belirterek eve kargo geldiğini veya haftada bir kez alışveriş yaptığını oradan kapmış olduğunu düşünüyor. Hastalığını sıkıntısız atlatan oyuncu karantinada ailesi ile ayrılarak kendi başına yaşadığını ve bu durumun ona iyi geldiğini söylüyor.





Şilede bulunan evlerinin ormanlık bir alanda olduğunu söyleyen 43 yaşındaki yazar: "Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk" dedi. Bu süreçte ne kadar tedbir alınsa da eve gelen kargodan dahi virüs kaptığını söyleyen başarılı yazar herkesin bu süreçte dikkat etmesi gerektiğini gerekli temizlik önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.