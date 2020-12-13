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Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin lira tazminat ödeyecek

Oyuncu Başak Sayan, Azra Kohen'in 'Fi' adlı kitabının kendi kitabından çalıntı olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların üzerine Azra Kohen konuyu yargıya taşıdı. Karar duruşması görülen davada, Başak Sayan'ın Azra Kohen'e 150 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

13 Aralık 2020 Pazar 18:34
Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin lira tazminat ödeyecek
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Ünlü oyuncu Başak Sayan’ın, 2013 yılında çıkan ‘Fi’ kitabının kendi kitabının kopyası olduğunu iddia etmesi üzerine kitabın yazarı Azra Kohen tazminat davası açarak konuyu yargıya taşımıştı. 

‘Fi’ kitabının diziye uyarlanmasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başak Sayan, kitabın kendi kitabından çalıntı olduğu öne sürdü. Azra Kohen ise kitabın yayın tarihinden 4 yıl sonra böyle bir iddiayı ortaya attığı için Sayan’a 1.5 milyon liralık tazminat davası açtı.

150 bin lira tazminat ödeyecek

Davada Azra Kohen, kitaplar arasında intihal olmadığının tespit edilmesini talep etti. Kohen, kitabı 2010 yılından önce yazdığını ve bilgisayar kayıtlarının incelenmesini istedi. Üç yıl süren davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi karar duruşmasında Kohen’i haklı buldu.

Azra Kohen’in lehine sonuçlanan davada, Başak Sayan’ın 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte ödemesine karar verildi. 



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:34
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Anahtar Kelimeler:
Başak SayanAzra KohenFiIntihalTazminat
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