Barış Murat Yağcı'nın kitabında yer alan kadınlarla alakalı bölüm tepki çekti

Geçen sezon Survivor’da yer alan ve iki finalistten biri olan Barış Murat Yağcı, aynı yarışmada yer alan Nisa Bölükbaşı ile olan aşkıyla gündeme gelmişti. Geçen aylarda hem kitap hem de şarkı çıkaran Yağcı, kitabında yer alan ifadelerden dolayı dikkat çekti.

Yağcı’nın kitabında tepki çeken satırlar işe şu şekildeydi:

"Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu"

Cemal Can’a da taş atmıştı

Barış Murat Yağcı, final koltuğunda rakibi olan ve yarışmayı kazanan Cemal Can’la alakalı verdiği bir röportajda "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" demişti.