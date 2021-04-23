Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı dalga konusu oldu!

Survivor yarışması ile gündeme gelen dizi oyuncusu Barış Murat Yağcı, program sonrasında gündemden düşmeyerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı açıklamalar sayesinde birçok kişinin dikkatini çeken oyuncu, yarışma arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşk sonrasında Türkiye gündeminde oldukça konuşulmuştu. ‘Kardeşim benim’ dediği Bölükbaşı ile öpüşme ifşası çıkan oyuncu YouTube çektiği videoları ile ön planda olmaya devam ediyor. Pek çok kişinin odak noktası olan oyuncu küçük bir kitle tarafından sevilmezken çoğu kişi tarafından ise saygılı ve iyimser cümleleri kullanılıyor.





Son olarak kitap çıkarttığını duyuran Yağcı, birçok kişi tarafından tepki çekti. Başucu kitabı olduğunu duyuran oyuncuya tepkiler gelmeye devam ediyor.





İşte 'Her şeye Rağmen' adlı kitaba gösterilen tepkiler









