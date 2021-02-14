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Barış Murat Yağcı'nın bebek sesini taklit ederek konuşması dalga konusu oldu

Survivor 2020'de finale kalmayı başaran Barış Murat Yağcı, yarışmada takım arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı ile ilişki yaşamaya başladı. Yağcı, sevgilisiyle nasıl konuştuğu hakkında video paylaştı. Yağcı'nın, bebek sesiyle konuşması sebebiyle bir sürü kötü yorum yapıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 02:52
Barış Murat Yağcı'nın bebek sesini taklit ederek konuşması dalga konusu oldu
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Survivor 2020’de finale kalmayı başaran Barış Murat Yağcı, Survivor şampiyonluğu Cemal Canseven’e kaptırmıştı. Yarışmanın bitmesinden bir süre sonra Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilişkilerini onayladı. İkili, YouTube ve sosyal medya hesaplarından ilişkileriyle ilgili videolar yayınlıyor.

Yağcı, sosyal medya hesabında paylaştığı video sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisine nasıl hitap ettiğiyle ilgili çektiği videoda bebek sesini taklit ederek konuştu. Yağcı, Bölükbaşı’na “Sevgilim sen mi geldin? Sen benim sevgilim misin?” derken bebek sesiyle konuştu.

Yağcı, bu videoyu sosyal medya hesabında paylaşır paylaşmaz kötü yorumlar gelmeye başladı. Gönderinin altına “Keşke sağır olsaydım.”, “Bu nasıl bir konuşma?”, “Ergen misin sen?” gibi birçok yorum yapıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 02:52
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat YağcıNisa BölükbaşıSurvivorTv8
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