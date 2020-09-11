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Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına saniyesinde yorum

Aşk yaşadıkları iddialarıyla konuşulan Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı ardı ardına paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yağcı'nın Nisa'nın paylaştığı bir fotoğrafa anında yorum yapması aşk iddialarını güçlendirdi.

11 Eylül 2020 Cuma 19:26
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına saniyesinde yorum
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Survivor 2020 yarışması sonrasında aşk yaşadıkları iddia edilen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı soluğu Çeşme’de aldı. Programda tanışan ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarıyla gündeme geldi. Barış Murat Yağcı’nın Nisa’yı babasıyla tanıştırması da söz konusu iddiaları güçlendirmişti.


Yarışmanın sona ermesiyle birlikte Bölükbaşı, hakkındaki eleştirilerden uzaklaşabilmek için Prag’a döndü. Prag’ta ailesiyle vakit geçirdikten sonra İstanbul’a dönüp soluğu Yağcı’nın yanında alan Bölükbaşı’nın samimi görüntüleri de aşk iddialarını güçlendirdi.

Peşi sıra sosyal medya paylaşımları

Alaçatı’da tatilin keyfini süren ikili peşi sıra paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Yağcı’nın ise Nisa’nın paylaştığı bir fotoğrafa beklemeden yorum yapması takipçileri de heyecanlandırdı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat YağcıNisa BölükbaşıSurvivor 2020
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