Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına saniyesinde yorum

Survivor 2020 yarışması sonrasında aşk yaşadıkları iddia edilen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı soluğu Çeşme’de aldı. Programda tanışan ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarıyla gündeme geldi. Barış Murat Yağcı’nın Nisa’yı babasıyla tanıştırması da söz konusu iddiaları güçlendirmişti.
Peşi sıra sosyal medya paylaşımları
Alaçatı’da tatilin keyfini süren ikili peşi sıra paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Yağcı’nın ise Nisa’nın paylaştığı bir fotoğrafa beklemeden yorum yapması takipçileri de heyecanlandırdı.
Son Güncelleme: 11.09.2020 19:26