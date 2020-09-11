Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına saniyesinde yorum

Survivor 2020 yarışması sonrasında aşk yaşadıkları iddia edilen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı soluğu Çeşme’de aldı. Programda tanışan ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarıyla gündeme geldi. Barış Murat Yağcı’nın Nisa’yı babasıyla tanıştırması da söz konusu iddiaları güçlendirmişti.

Peşi sıra sosyal medya paylaşımları

Yarışmanın sona ermesiyle birlikte Bölükbaşı, hakkındaki eleştirilerden uzaklaşabilmek için Prag’a döndü. Prag’ta ailesiyle vakit geçirdikten sonra İstanbul’a dönüp soluğu Yağcı’nın yanında alan Bölükbaşı’nın samimi görüntüleri de aşk iddialarını güçlendirdi.

Alaçatı’da tatilin keyfini süren ikili peşi sıra paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Yağcı’nın ise Nisa’nın paylaştığı bir fotoğrafa beklemeden yorum yapması takipçileri de heyecanlandırdı.