Barış Murat Yağcı'dan ilanı aşk! 'Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?'

Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitmesiyle sevgili oldu. Adada yıldızı bir türlü barışmayan ikili, yarışmadan sonra aylarca aşklarını inkar etse de ortaya çıkan bir video ile ilişkileri belgelendi.

Barış Murat Yağcı’dan ilanı aşk!

İlişkileri öpüşme videosuyla ortaya çıkan çiftten Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından Nisa ile fotoğrafını paylaştı. 29 yaşındaki Yağcı, kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafın altına ‘’Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?’’ notunu ekledi.

Aşkını sosyal medyada ilan eden Barış Murat Yağcı’nın paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Barış Murat Yağcı ile el ele fotoğrafını paylaşmıştı.