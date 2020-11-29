Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosuna yapılan yorumlar

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu! Survivor yarışmacıları dalga geçti

Survivor yarışmasının ardından yakın bir şekilde görüntülenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu intenete sızdı. Video sonrası ikilinin arasında gerginlik olan isimler paylaşımlarda bulundu.

Kısa süre önce samimi görüntülenen ve aşk iddialarını reddeden ikilinin özel anları ifşalandı.

Bu videodan sonra Survivor Evrim, Yasin, Aycan ve Sercan Yıldırım paylaşımlarda bulundu.

Paylaşım yapan isimlerden Evrim Keklik, duygularını emojilerle dile getirerek ‘’ Düşmez kalkmaz bir Allah! Sıradaki youtube videosu ne acaba hahahahaha’’ yorumunda bulundu.

Yasin Obuz, yarışma içinde Nisan’dan hoşlanan Sercan’ a ‘’Sercan koş seco sesli güldüm’’ şeklinde bir tweet attı. Sercan Yıldırım cevap olarak ‘’Geldim geldim tamam‘’ diyip öpücük emojisi attı.

Aycan da imalı bir emoji paylaşımında bulundu. Aycan Yanaç bunu uzayan emoji paylaştı.

Mert Öcal ‘’ Herkes tt olmuş konuların benle bir alakası yok öpüyorum, herkese başarılar’’ dedi.