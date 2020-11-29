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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosuna yapılan yorumlar

Daha önce sarmaş dolaş yakalanan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk iddialarını reddetmişti. İfşa edilen öpüşme videoları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Öpüşme videosunun ardından Survivor yarışmacıları bu duruma trend topic olan tepkiler gösterdi.Yarışmada Nisa'ya aşık olan Sercan'dan da tepkiler geldi.

29 Kasım 2020 Pazar 16:31
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosuna yapılan yorumlar
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu! Survivor yarışmacıları dalga geçti

Survivor yarışmasının ardından yakın bir şekilde görüntülenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu intenete sızdı. Video sonrası ikilinin arasında gerginlik olan isimler paylaşımlarda bulundu.

Kısa süre önce samimi görüntülenen ve aşk iddialarını reddeden ikilinin özel anları ifşalandı.

Bu videodan sonra Survivor Evrim, Yasin, Aycan ve Sercan Yıldırım paylaşımlarda bulundu.

Paylaşım yapan isimlerden Evrim Keklik, duygularını emojilerle dile getirerek ‘’ Düşmez kalkmaz bir Allah! Sıradaki youtube videosu ne acaba hahahahaha’’ yorumunda bulundu.

Yasin Obuz, yarışma içinde Nisan’dan hoşlanan Sercan’ a ‘’Sercan koş seco sesli güldüm’’ şeklinde bir tweet attı. Sercan Yıldırım cevap olarak ‘’Geldim geldim tamam‘’ diyip öpücük emojisi attı.

 

Aycan da imalı bir emoji paylaşımında bulundu. Aycan Yanaç bunu uzayan emoji paylaştı.

Mert Öcal ‘’ Herkes tt olmuş konuların benle bir alakası yok öpüyorum, herkese başarılar’’ dedi. 



Son Güncelleme: 29.11.2020 16:31
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat YağcıNisa BölükbaşıSurvivor
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