Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşklarını yaşamaya Çeşme'de devam ediyor!

Survivor 2020 yarışmacısı olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ardından aşk yaşamaya başlamışlardı. İkili birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyururken şu sıralar beraber tatil yapmak üzere Çeşme’deler.

Geçtiğimiz gün magazin ekipleri tarafından Çeşme’de görüntülenen ikili, bir gazetede çıkan habere göre Çeşme’de Barış Murat Yağcı’nın babasının yanına gitti. Ünlü oyuncunun babasının Çeşme’de kumru dükkanı olduğu biliniyor.

Babası ile sevgilisini tanıştıran Barış Murat Yağcı sevgilisi ve babası ile objektiflere yakalandı. Baba Güven Yağcı ikiliyi dükkanının önünde karşıladı.

İlişkiye başlayan ikili yemek yedikten sonra hayranları ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı tarafından yapımı üstlenilecek yeni bir projede de beraber yer alacak. İkili sosyal medyada bir yapımda boy gösterecek.