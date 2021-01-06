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Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

Survivor yarışmasıyla ünlenen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşkları çok konuşulmuştu. Bunun ardından Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 21:28
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti
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Survivor yarışmasında tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kısa süre önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişlerdi. Bu birliktelikleri çok konuşulan çiftin artık aşklarını göz önünde yaşamaya başladılar. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa’ya evlenme teklifi etti.

İstiklal Caddesinde evlenme teklifi

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından sürekli birlikte görülen Nisa ve Barış’ın aşk itirafları geçtiğimiz günlerde gelmişti. İlişkilerinde bir adım daha ileri gitmek isteyen Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nde Nisa Bölükbaşı’na evlenme teklif etti. Çevredeki insanlarında ‘Evet de!’ sloganlarıyla destek çıktığı evlenme teklifine Nisa ise cevap vermekten kaçındı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat YağcıNisa Bölükbaşı
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