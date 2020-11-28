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Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!

Eski Survivor yarışmacısı olan Nisa ve Barış Murat Yağcı'ya ait olan öpüşme görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. İkilinin öpüşme videoları sosyal medya da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Daha öncelerinde ikili hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan ikiliden hayranları açıklama bekliyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:39
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
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Survivor zamanlarında yakın arkadaş olan Nisa ve Barış Murat Yağcı yarışma bittikten sonra aşk yaşadıkları gündemi uzun süreler meşgul etmişti. Sosyal medyaya düşen öpüşme görüntülerinden sonra ise bu ihtimal daha da güçlenmiş durumda.

Survivor yarışmacısı olan Nisa ve Barış Murat Yağcı’ya ait olan öpüşme videoları sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Survivor programının bitmesinden sonra ikilinin beraber tatile gitmesi aşk mı yaşıyorlar sorusunu gündeme getirmiş ancak ikili bu iddiaları yalanlamıştı.

İkilinin aşk iddialarını yalanladıktan sonra ortaya çıkan görüntüler herkeste şok etkisi yarattı. Nisa’nın yaşı benden küçük diyerek iddiaları yalanlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa etrafta olan insanlara aldırmadan öpüşmeye devam etti.

İkilinin bu görüntüleri Twitter’da gündem oldu.

 




Son Güncelleme: 28.11.2020 20:39
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