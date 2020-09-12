Barış Arduç'tan sürpriz hareket! Çocuk istiyoruz

Güpse Özay ile 7 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenen Barış Arduç Etilerde karşılaştığı muhabirler sohbet ederken Çocuk istediklerinin söyledi.

Etiler’de görülen Barış Arduç tatillerinin bittiğini artık işlerine yoğunlaşmaya başladıklarından bahsetti. Güpse Özay ile evliliklerinin problemsiz olduğundan bahseden Arduç uzun bir birlikteliklerinin olduğunu zaten birbirlerini huylarını bildikleri için değişik bir durum olmadığından bahsederken yüzük takmayı hep istediğini ve hatta hoşuna gittiğini belirtti.

Pandemi sürecinden dolayı sade bir nikâh yaptıkları için ileriki tarihlerde bir düğün olup olmayacağına ise enerjilerine ve tempolarına göre düşüneceklerini ekledi.

Bir süre önce Gupse Özay’ın hakkında çıkan hamilelik dedikodularına ise bu tar haberlerin hep olabileceğini beklendik bir durum olduğunu ve şu anlık böyle bir durum olmadığını ama çocuk çok istediklerinden bahsederken böyle bir şey olursa keyifle paylaşacaklarını söyledi.

