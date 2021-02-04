Barış Arduç'tan önemli açıklamalar! Baba mı oluyor?

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç İstanbul Levent’te muhabirlere yakalandı. Kendisi gibi oyuncu olan Gubse Özay ile mutlu bir evliliği olan Sorulan sorulara cevap verdi. Arduç babalık ile ilgili sorulan soruları ilk defa yanıtsız bırakmadı.

Set başlıyor

Öğlen görüşme için gittiği menajerlik ajansından gece geç saatte ayrılan Barış Arduç ‘8 saattir toplantıdayım. Reklam filmimiz var onun için toplantı yaptık.’ Dedi.

Netflix’in yeni Türk yapımlarından olan Kod Adı: Kulüp dizisinde görev alacağı kesinleşen başarılı oyuncuya konu ile ilgili sorular soruldu. Setin başladığı belirten ‘set çoktan başladı. Ben şubat ayında sete dahil olacağım.’ Dedi.