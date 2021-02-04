İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Barış Arduç'tan önemli açıklamalar! Baba mı oluyor?

Gupse Özay ile mutlu bir evliliği olan ve sürekli bebek soruları sorulan Barış Arduç sorulara ilk kez yanıt verdi. Önemli açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu magazin dünyasında merak edilmeye başlandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:55
Barış Arduç'tan önemli açıklamalar! Baba mı oluyor?
Takip Et:

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç İstanbul Levent’te muhabirlere yakalandı. Kendisi gibi oyuncu olan Gubse Özay ile mutlu bir evliliği olan Sorulan sorulara cevap verdi. Arduç babalık ile ilgili sorulan soruları ilk defa yanıtsız bırakmadı.

Öğlen görüşme için gittiği menajerlik ajansından gece geç saatte ayrılan Barış Arduç ‘8 saattir toplantıdayım. Reklam filmimiz var onun için toplantı yaptık.’ Dedi.

Set başlıyor

Netflix’in yeni Türk yapımlarından olan Kod Adı: Kulüp dizisinde görev alacağı kesinleşen başarılı oyuncuya konu ile ilgili sorular soruldu. Setin başladığı belirten ‘set çoktan başladı. Ben şubat ayında sete dahil olacağım.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gal Gadot, kızının paten kaymasına yardımcı oldu
Gal Gadot, kızının paten kaymasına yardımcı oldu
Naomi Watts, mayo ile karın içine atladı!
Naomi Watts, mayo ile karın içine atladı!
Ebru Destan'dan üvey baba isyanı
Ebru Destan'dan üvey baba isyanı
Angelina Jolie, Churchill'in tablosunu açık artırmayla satışa çıkaracak!
Angelina Jolie, Churchill'in tablosunu açık artırmayla satışa çıkaracak!
Tardu Flordun'u tanıyamayacaksınız!
Tardu Flordun'u tanıyamayacaksınız!
Saçını kazıtan Colin Farrell görenleri şaşırttı!
Saçını kazıtan Colin Farrell görenleri şaşırttı!

Popüler Haberler

Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
2021 MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi!
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
BİM Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve yorumları
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2021 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?
Kar yağarken şimşek çakar mı, yıldırım neden düşer?
Beyaz Show ne zamanlar yayınlanıyor? Beyaz Show yeniden başlayacak mı?
3 Adam yeniden mi başlayacak? 3 Adam Talk Show ne zaman başlayacak?
Sosyal Çalışma Programına başvuru nasıl yapılır? Üniversiteli gençlere yaz tatilinde iş imkanı işkur başvuruları
Ramazan'da Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusunu önleyen doğal çözümler
TOKİ 2020 ucuz sosyal konut başvuru son tarihi ne zaman?
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihbar whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.