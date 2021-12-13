Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Yakup Ağa kimdir?

TRT 1’in yeni sezonda merak edilen dizilerinden biri de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oldu. Tanıtım filmlerinin yayınlanmasının ardından dizi büyük ilgi gördü. Dizide merak edilen isimlerden olan Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

Yakup Ağa kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

16 Eylül günü saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Sipahi Yakup Ağa rolünü Bahadır Yenişehirlioğlu canlandırmaktadır. Sevilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, oyunculuğun yanı sıra yazarlık konusunda da oldukça başarılıdır.

Ünlü oyuncu 26 Mayıs 1962’de Manisa Akhisar’da doğmuştur. Sinema ve Dizi Oyuncusu Lisesi’ni bitiren Bahadır Yenişehirlioğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. 1985’te mezun olan yazar, Manisa’da serbest avukatlık yapmıştır. Ayrıca Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtaly,a Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan gibi pek çok yerde toplumlar ve haklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülkemizde romanlarınlarıyla tanınan Yenişehirlioğlu, birçok etkinlikte bulunmuş, Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığı yapmıştır. Başarılı isim şimdi de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı adlı dizide Yakup Ağa rolüne hayat verecek.

Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yer aldığı yapımlar

Sevilen oyuncu, 2014 senesinde Yedi Güzel Adam, 2016’da Sevda Kuşun Kanadında; 2017’de Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, yine aynı yıl Direniş Karatay 2017-2020 arasında Payitaht Abdülhamid, 2018 yılında Mahsusa: Yüzyıllık Mühür gibi birçok ünlü yapımda rol almıştır. Bahadır yenişehirli son olarak bu sezon ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı adlı dizide yer almıştır.

