Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis ( Engin Altan Düzyatan ) kimdir?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin tanıtımı ve oyuncu kadrosuyla birlikte birçok kişi akşam saat 20'de dizinin ilk bölümüyle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Dizinin yayın tarihi açıklandıktan sonra birçok kişi diziyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Oruç Reis rolüne hayat veren oyuncunun gerçek adı çok merak edilen konulardan biri oldu. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Oruç Reis kimdir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Oruç Reis

Dördüncü tanıtım filmini yayınlayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başrol oyuncularından biri olan, Oruç Reis karakterini canlandıracak. Daha önceki bir çok tarihi dizideki üstün performansı ve başarısı ile tanınan Engin Altan Düzyatan, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisinde Oruç Reis'e hayat verecek.

Engin Altan Düzyatan, 6 Temmuz 1979'da İzmir'de gözünü açtı. Yugoslav bir göçmeni olan Engin Altan Düzyatan 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde drama eğitimi almış ve 2001 yılında mezun olduktan sonra oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Daha sonra İstanbul'da performans eğitimini üst seviyeye çıkarmayı umut eden Engin Altan Düzyatan, DOT Tiyatrosu'na katıldı. Ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak kariyerinde ilerleme kaydetmiştir. Birçok film ve dizide rol alan Engin Altan Düzyatan, oyunculuk yeteneği ve başarısıyla Türkiye'nin tanınan oyuncularından biridir.Bu zamana kadar birçok dizi ve filmin kadrosunda yer almıştır.