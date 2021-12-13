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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis ( Engin Altan Düzyatan ) kimdir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1'de seyirciyle buluştu.Dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu çok fazla beğeni aldı. Dizinin karakterlerinden biri olan Oruç Reis'i kimin canlandırdığı araştırılmaktadır. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis ( Engin Altan Düzyatan ) kimdir? 16.09.2021 tarihli haberimizde dizinin karakterlerinden biri olan Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Oruç Reis ve Engin Altan Düzyatan hakkında detaylar...

13 Aralık 2021 Pazartesi 20:20
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis ( Engin Altan Düzyatan ) kimdir?
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Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan  Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin tanıtımı ve oyuncu kadrosuyla birlikte birçok kişi akşam saat 20'de dizinin ilk bölümüyle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Dizinin yayın tarihi açıklandıktan sonra birçok kişi diziyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Oruç Reis rolüne hayat veren oyuncunun gerçek adı çok merak edilen konulardan biri oldu. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Oruç Reis kimdir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Oruç Reis

 Dördüncü tanıtım filmini yayınlayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başrol oyuncularından biri olan Engin Altan Düzyatan , Oruç Reis karakterini canlandıracak. Daha önceki bir çok tarihi dizideki üstün performansı ve başarısı ile tanınan Engin Altan Düzyatan, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisinde Oruç Reis'e hayat verecek.

Engin Altan Düzyatan, 6 Temmuz 1979'da İzmir'de gözünü açtı.  Yugoslav bir göçmeni olan Engin Altan Düzyatan 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde drama eğitimi almış ve 2001 yılında mezun olduktan sonra  oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Daha sonra İstanbul'da performans eğitimini üst seviyeye çıkarmayı umut eden Engin Altan Düzyatan, DOT Tiyatrosu'na katıldı. Ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak kariyerinde ilerleme kaydetmiştir. Birçok film ve dizide rol alan Engin Altan Düzyatan, oyunculuk yeteneği ve başarısıyla Türkiye'nin tanınan oyuncularından biridir.Bu zamana kadar birçok dizi ve filmin kadrosunda yer almıştır.


Son Güncelleme: 13.12.2021 20:20
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