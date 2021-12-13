Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis ( Caner Topçu ) kimdir?

Barbaros Hayrettin Paşa ve dört kardeşi Oruç Reis, İshak Reis ve İlyas Reis'in zaferlerini anlatacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında dizi severlerle birlikte yayınlanacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk bölümü yayınlanmadan önce İlyas Reis rolüne hayat verecek olan oyuncu dizinin ilk lansmanı ile birlikte dizinin konusu ve oyuncuları tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve merak konusu olmuştur. Dizide İlyas Reis karakterini kim canlandıracak?

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis

"Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk bölümü bugün izleyiciyle buluşacak. Caner Topçu, dört kardeş olan Barbaros kardeşlerden İlyas Reis rolüne hayat verecek bir oyuncudur. Dizinin tanıtımından sonra İlyas Reis rolünü oynayacak olan Caner Topçu hakkında birçok kişinin sorularını araştırdı.

5 Haziran 1997'de İstanbul’da doğan Caner Topçu, lise hayatını Sandra Mesleki Teknik Meslek Lisesi'nde tamamlamış, lisans eğitimini Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Gösteri Eğitimi'nde almıştır. Daha sonra İstanbul Kartal'da yaşamış, zengin bir sahne ve oyunculuk tecrübesine sahip olmuştur. Caner Topçu, ilk kez kamera karşısında 'Bilinçsiz' filminde rol alarak birçok kişinin gönlünü kazandı. Bu sezon TRT1 ekranlarında ekrana gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis karakterini canlandıracak.