Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi İshak Reis kimdir? Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ilk bölümüyle büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan İshak Reis’i ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler canlandırıyor.

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı İshak Reis kimdir?

Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı devletin Akdeniz’in hakimi olmasına sağladığı katkılar ve başarılarının anlatıldığı dizide İshak Reis, 4 Barbaros kardeşten biridir.

Yetkin Dikinciler kimdir?

Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının emekli bir subay olması nedeniyle öğrenim hayatını farklı illerde geçiren oyuncu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamlamıştır. bu sürede tiyatro kurslarına gitmiş ve kursta Yıldız Kenter’in teşvikiyle 3.sınıfta bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne geçiş yapmıştır. Eğitim hayatına devam ederken aynı zamanda Bakırköy Belediye tiyatrosunda ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ünlü oyuncu Babam ve Oğlum dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Yetkin Dikinciler’in rol aldığı yapımlar

Leoparın Kuyruğu (1998)

Seni Yaşatacağım (2003)

Babam ve Oğlum (2005)

The Net 2.0 (2005)

Misi (2005)

Sis ve Gece (2006)

Kabuslar Evi (2006)

Gözyaşı Çetesi (2006)

Mavi Gözlü Dev (2007)

Ulak (2007)

Eşref Saati (2007)

Kara İnci (2007)

Sarıkamış Beyaz Hüzün (2008)

Aile Saadeti (2009)

Bekle Beni (2010)

Umut Üzümleri (2011)

Kızım İçin (2013)

Çanakkale Yolun Sonu (2013)

Nadide Hayat (2014)

Biz Size Döneriz (2016)

Kaos (2017)

Deliler Fatihin Fermanı (2018)

Merhaba Güzel Vatanım (2019)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019)