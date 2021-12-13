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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Barbaros Hayrettin Paşa ( Ulaş Tuna Astepe ) kimdir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam itibariyle seyirciyle buluştu. Büyük başarılar yakalaması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda çok önemli isimler yer almaktadır. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin kim olduğu merak edilmektedir. Hızır Reis ( Ulaş Tuna Astep kimdir? Bu haberimizde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterini canlandıracak Ulaş Tuna Astepe karakteri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Hızır Reis ve Ulaş Tuna Astepe hakkında merak edilenler...

13 Aralık 2021 Pazartesi 22:03
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Barbaros Hayrettin Paşa ( Ulaş Tuna Astepe ) kimdir?
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Barbaros Hayrettin Paşa'nın tarihi hikayesini anlatan dizi , pek çok dizisever tarafından rağbet görmektedir. Bu akşam yayınlanan ‘’Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı " dizisinin ilk bölümü, konusuyla da oyuncularıyla da birçok kişinin ilgisini çekti. Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak oyuncuyu birçok kişi  çok merak ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa karakterini kim canlandıracak?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Hızır Reis karakteri

 Barbaros Hayrettin Paşa'nın tarihine konu olacak dizi tarihe kaptan-ı Derya  olarak damgasını vuracak.Kaptan olarak ilk Paşa olan Hayrettin Paşa’nın hikayesi  bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hızır Reis karakterini Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. Pek çok kişi ünlü oyuncunun karakteri nasıl canlandıracağı merak ediliyor.

5 Mayıs 1988'de İzmit'te doğan   Ulaş Tuna Astepe, orta ve ilköğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra liseyi İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Drama Bölümü'nde tamamlayan Ulaş Tuna Astepe, 2008 yılında "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde kostüm asistanlığı yaptı. Oyunculuk kariyerine drama ve televizyon projelerinde yer alarak başlamıştır ve birçok dizi ve film ile tanınmaktadır. Bu sezon TRT 1 ekranlarında ekrana gelen " Barbaroslar Akdeniz\'in Kılıcı" dizisinde Hızır Reis lakabıyla bilinen  Barbaros Hayrettin Paşa rolünü oynayacak.


Son Güncelleme: 13.12.2021 22:03
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