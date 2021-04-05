Herkes tarafından merak konusu olan konular arasında Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan’ın neden hayatını kaybettiği merakla araştırılıyor.

Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?

Usta sanatçı Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan’ın neden hayatını kaybettiği herkes tarafından merakla araştırılıyor. Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan’ın bu sabah Altınoluk’ta hayatını kaybettiğini haberleri gündeme oturdu.

Onur Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan’ın uzun bir zamandan beri kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan’ın, sabah saat 07.00’de Altınoluk’ta yaşamını yitirdiğini bildirdi. Akay, Banu Alkan’ın haberi alır almaz Altınoluk’a gittiğini ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk’ta son yolculuğuna uğurladığını açıkladı.