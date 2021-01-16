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Banka hesabındaki paralar kaybolunca şarkıcı Ebru Polat sinir krizi geçirdi! Asıl gerçek ne?

Ebru Polat'ın bankadaki parasına ne oldu? Ebru Polat parasını geri alabildi mi? Ebru polat banka hesabına girmesinin ardından hesabındaki paraların ortadan kaybolduğunu farketti. Olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili bankayı etiketlemesinin ardından banka yetkilileri olaya el attı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:58
Banka hesabındaki paralar kaybolunca şarkıcı Ebru Polat sinir krizi geçirdi! Asıl gerçek ne?
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Banka Hesabındaki Paraları Ortadan Kaybolan Ebru Polat Çılgına Döndü! Asıl Gerçek Ne?

Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasında gündem konusu olmayı başarıyor. Ebru Polat bir bankadaki paralarının ortadan kaybolmasını öne sürerek ortalığı ayağa kaldırdı. Yaptığı paylaşımda ilgili bankayı etiketleyerek başına gelen olayı anlatan Ebru Polat için banka yetkilileri tarafından bu sorunun çözüldüğünü duyurdu.

İnstagram hesabındaki yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ebru Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında bankadaki paralarının birden bire ortadan kaybolduğunu iddia etti.

‘Hesabımdaki Para Nerede?’

İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti. Konu hakkında özel açıklamalarda bulunan Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.

Bankalarda Para Tutulması Güvenilir Bir Şey Mi?

Herkes bu olayın ardından bankalarda para tutmanın güvenilirliğini araştırıyor.

Ünlü yatırımcı Marc Faber, küresel kredi piyasalarında oluşan balonun yakın gelecekte patlayacağını ve dünya çapında bir felakete neden olacağını ileri sürdü. Faber, bankalarda para tutmanın artık hiç akıl karı olmadığını ifade etti.



Son Güncelleme: 16.01.2021 18:58
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Ebru PolatEbru Polat Parasışarkıcı
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