İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Bakın Beren Saat Ekranlara Nasıl Dönüş Yapıyor!

Elini hangi işe atsa harikalar yaratan Beren Saat’in ekranlara geri döneceği konuşuluyor. Hesabından paylaştığı son gönderiye yeni bir projeye başladığını duyurdu. Güzel oyuncunun ekranlara nasıl bir geri dönüş yapacağı ise merak konusu.

03 Ağustos 2021 Salı 14:12
Bakın Beren Saat Ekranlara Nasıl Dönüş Yapıyor!
Takip Et:

Beren saat, ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden birisi. Hangi projede yer alsa duruşuyla, oyunculuğuyla harikalar yaratmakta. En son projesi olan Atiye dizisiyle ekranlara gelmişti. Mehmet Günsür ile başrollerini paylaştığı Atiye dizisinden sonra yeni bir proje için kollarını sıvadığı görülüyor. Güzel oyuncu yer alacağı yeni projesinin haberini Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle sevenlerine duyurdu. 

Atiye Dizisi Çok Sevilmişti

Son zamanların popüler dizi ve film platformu olan Netflix’in bünyesinde son yıllarda Türk yapımı film ve diziler yer almaya başladı. Aşk 101, Son Yaz, Atiye gibi birçok yapım dünyada da ilgi gördüler. Uzun bir sürenin ardından Beren Saat’i Atiye dizisiyle ekranlarda gördük. Geçtiğimiz aylarda 3. sezonunu Netflix’te yayınlayan Atiye dizisi final sezonuyla ekranlara veda etti. Yapım, izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı. Mehmet Günsür ve Beren Saat’i partner olarak izlemek muazzam bir keyif verdi denilebilir. Dizinin finalinden sonra Mehmet Günsür ailesiyle birlikte tatil yaparken, aksine Beren Saat yeni projeler için kolları sıvamış gibi görünüyor. Paylaşmış olduğu Instagram hikayesi ile bizleri heyecanlandıran Beren Saat, her defasında da sevenlerini şaşırtmayı başarıyor.

Yeni Projesi Çok Konuşulacak Gibi

Beren Saat, yapmış olduğu son paylaşımıyla dünyanın en büyük araç firmalarından biri olan BMW ile anlaştığını duyurdu. BMW’nin yeni reklam yüzü olan Beren Saat, firmanın ona göndermiş olduğu güller ile gelen "Sevgili Beren Hanım, sizinle birlikte iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz. Çekimlerdeki hassasiyetiniz, desteğiniz ve güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz. Sevgiler.” yazılı notu hesabından paylaşarak takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Bizde buradan Beren Saat’e başarılarının devamı dileyip, yeni projesi için onu tebrik ediyoruz.


Son Güncelleme: 03.08.2021 14:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BMWNetflixMehmet GünsurAtiyeBeren Saat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.