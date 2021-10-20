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Bahar Şahin’in eğlenceli gecesi hastanede sona erdi

Oyuncu Bahar Şahin dün gece katıldığı bir davette derin göğüs dekoltesiyle gündem olmuştu. 24 yaşındaki güzel oyuncu Kenan Doğulu’nun sahne aldığı davette eğlencenin dozunu kaçırdı. Bahar Şahin’in eğlenceli gecesi hastanede bitti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:00
Bahar Şahin’in eğlenceli gecesi hastanede sona erdi
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Ünlü oyuncu Bahar Şahin geçtiğimiz gece Hamlet adlı dizinin galasına katıldı. Online platform GAİN için hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Hamlet dizinin eğlencesinde Kenan Doğulu’da sahne aldı.

Davetliler arasında olan 24 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin geceye derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle katıldı. Cesur elbisesiyle gündem olan Bahar Şahin, gece eğlencenin dozunu fazla kaçırdı.

Güzel oyuncu eğlenceli başlayan geceyi hastanede noktaladı. Bahar Şahin sosyal medya hesabından “Sen bunu hak ettin bahar” notuyla yaptığı paylaşımla hastanede serum aldığını gösterdi. Güzel oyuncunun sevenleri geçmiş olsun mesajlarıyla Şahin’e destek oldu.


Son Güncelleme: 20.10.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
EğlenceHastaneBahar Şahin
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