Bahar Şahin’in eğlenceli gecesi hastanede sona erdi

Ünlü oyuncu Bahar Şahin geçtiğimiz gece Hamlet adlı dizinin galasına katıldı. Online platform GAİN için hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Hamlet dizinin eğlencesinde Kenan Doğulu’da sahne aldı.

Davetliler arasında olan 24 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin geceye derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle katıldı. Cesur elbisesiyle gündem olan Bahar Şahin, gece eğlencenin dozunu fazla kaçırdı.

Güzel oyuncu eğlenceli başlayan geceyi hastanede noktaladı. Bahar Şahin sosyal medya hesabından “Sen bunu hak ettin bahar” notuyla yaptığı paylaşımla hastanede serum aldığını gösterdi. Güzel oyuncunun sevenleri geçmiş olsun mesajlarıyla Şahin’e destek oldu.