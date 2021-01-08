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Bahar Şahin’e ne oldu? Neden hastaneye kaldırıldı?

Kısa zaman öncesinde sevenlerine Kovid-19’ a yakalandığını belirterek oynadığı diziden ayrılacağını söyleyen başarılı oyuncu Bahar Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 12:44
Bahar Şahin’e ne oldu? Neden hastaneye kaldırıldı?
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“İyi Aile Babası” dizisinde oynayan Bahar Şahin geçtiğimiz aylarda virüse yakalandığını belirterek diziden ayrılacağını duyurmuştu. Önceki akşam hastaneye kaldırılan sevilen oyuncu panik yarattı. Karın ağrısı ile hastaneye yatış yapan Bahar Şahin yumurtalıklarında sorun yaşadığı ortaya çıktı. Apar topar hastaneye kaldırılan güzel oyuncu ameliyat olması bekleniyor.
 

Sevgilisi ile barıştı!

Bahar şahin eski sevgilisi Cenan Adıgüzel ile barıştı iddialarına oyuncu kendi sosyal medya hesabından barıştıklarını fotoğraf atarak duyurdu.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:44
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Anahtar Kelimeler:
Bahar ŞahinIyi Aile Babası
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