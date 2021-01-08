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Bahar Şahin'den üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

TV ekranlarında yayınlanan 'İyi Aile Babası' dizisinin kadrosundan koronavirüse yakalandığı için ayrılmak zorunda kalan güzel oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz akşam apar topar hastaneye kaldırıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 11:54
Bahar Şahin'den üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanan ve bu sebepten dolayı kadrosuna dahil olduğu 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılan Bahar Şahin'den üzücü bir haber daha geldi. Güzel oyuncu geçtiğimiz akşam apar topar hastaneye kaldırılırken küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Yumurtalıklarında yaşadığı sorun nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan başarılı oyuncunun ameliyat olacağı aktarılırken güzel oyuncunun hastaneye yatışı sırasında uygulanan tedavi sonrası ertesi gün taburcu edildiği ve ameliyat için gün belirleneceği öğrenildi.

Diğer taraftan, Bahar Şahin hayranlarını sevindiren bir bilgi de güzel oyuncunun ayrıldı sevgilisi Cenan Adıgüzel'le barışması oldu. Ayrı kalmaya bir türlü dayanamayan çift, tekrar birlikte olmaya başladıkları haberini sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyururken Bahar Şahin bu haberi Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısını ekleyerek paylaştı.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 11:54
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Anahtar Kelimeler:
Bahar ŞahinSağlık DurumuKoronavirüsIyi Aile Babası
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