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Bahar Şahin aşkını önce paylaştı sonra sildi

Genç oyuncu Bahar Şahin'in Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şahin birlikteliklerini ilk önce paylaşarak gözler önüne serdi daha sonra ise paylaşımını kaldırdı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
Bahar Şahin aşkını önce paylaştı sonra sildi
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Son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından dün paylaştığı fotoğraf ile Beşiktaş’ta oynayan futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını belgeledi.

Daha önceden Cenan Adıgüzel ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile birliktelik yaşamış olan oyuncu, şimdi de gönlünü siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz’e kaptırdı. Şahin ikilinin bulunduğu fotoğrafı “lovelandık” açıklaması ile paylaştı.

Güzel oyuncu, paylaşımını bir süre sonra kaldırdı. Bunun yanı sıra İnstagram hesabını da kapattı. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bahar Şahin, samimi açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman oyunculuk hayali kurmadığını söyleyen genç yetenek, "Oyuncu olmasaydım, büyük ihtimalle anaokulu öğretmeni ya da iç mimar olurdum" demişti.  

Bu açıklamasının yanı sıra sosyal medyaya bağımlı olduğunu ve İnstagram olmadan yaşayamayacağını belirtti.

Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda Covid-19 virüsünü yendikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede karın ağrısı şikayeti olduğunu belirten oyuncunun, yumurtalıklarından dolayı sorun yaşadığını ve bir operasyon geçirdiği öğrenilmişti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
BaharŞahinDorukhanToközMagazin
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