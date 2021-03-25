Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?

İşte Benim Stilim adlı program ile tanıdığımız Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, enteresan paylaşımları ile sürekli gündemde olmaya devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve özel hayatları ile magazinde sürekli konuşulan ikili tatsız bir gün yaşadı.

Yaptığı enteresan paylaşımlar ile konuşulan Bahar Candan, şimdi ise üzücü bir haber ile gündeme geldi. Akşam saatleri sırasında hastaneye kaldırılan Candan’ın ablası bir an olsun yanından ayrılmadı.

Nihal Candan yaptığı paylaşıma bir estetik hastanesini etiketleyerek, önce sağlık sıkıntısının bir estetik operasyon komplikasyonu olduğunu akıllara getirdi.

Sonrasında hikayelerine kadına şiddete karşı paylaşımlar yapan Candan, yaptığı paylaşımlar ile kafaları fazlasıyla karıştırırken bir de farklı bir açıklama yaptı.

Nihal Candan yaptığı paylaşımda, “Merak eden herkese teşekkürler. Çok kötü bir gece geçirdik ailecek. Şükürler olsun ki kardeşim daha iyi. Dünyadaki kötülüğün son bulması dileğiyle…” açıklamasını yaptı.

Yaptığı paylaşım ve açıklamalar ile sürekli dikkat odağı olan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde ınstagram hikayesinde takipçilerine seslenerek yine garip bir paylaşım yapmıştı.

“Arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim”

Paylaşımında yalnızlığına dikkat çeken Candan, “Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim” ifadelerine yer verdi.

Kendini sandalyeden yere atmıştı!

Katıldığı “Doya Doya Moda” isimli yarışmada değişik konuşma tarzı ve davranışları ile dikkat çeken Bahar Candan, geçtiğimiz bölümlerde ekranlara gelen bir bölümde bilinçli olarak kendisini oturduğu sandalyeden yere atmıştı. Candan’ın bilinçli olarak yaptığı bu harekete jüri üyeleri de tepki göstermişti.

Ayrıca Candan, dış görünümünde yaşadığı değişimler ile de adından söz ettiriyor. En son saçlarını sarıya boyatması ve almış olduğu kilolar ile konuşulan Candan, şimdi de dudaklarında yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine topladı.

“Dudaklarımda dolgu var”

Geçtiğimiz aylarda dudakları ile ilgili açıklamada bulunan Candan, “Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum” ifadelerini kullanmıştı.