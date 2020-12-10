Bahar Candan bornozlu paylaşımı ile olay oldu

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve son zamanlarda Doya Doya Moda yarışmasına katılan Bahar Candan yaptıklarıyla ve söylemleri ile gündem olmaya devam ediyor.

Doya Doya Moda yarışmasına katılan ve aldığı kilolarla büyük beden yarışmada mücadele veren Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Üzerinde bonoz bulunan bir video çekerek paylaşan ve videoda yağan Bahar Candan daha sonra ise yine bonozuyla bir video çekti ve Bana akıl filan vermeyin çünkü siz veriyorsanız bende zaten vardır sözlerini kullandı.

Videoyu çekerken bonozu açılan ve frikikli görüntü veren Bahar Candan tepkilerin ardından paylaşımını hemen sildi.

İşte Bahar Candan’ın o anları..

https://www.sabah.com.tr/galeri/magazin/skandallar-kralicesi-bahar-candan-gogus-frikigi-ile-olay-oldu-doya-doya-moda-yarismacisi-bahar-candan-lu-paylasim-yapinca/7