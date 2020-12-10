İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Bahar Candan bornozlu paylaşımı ile olay oldu

Doya Doya Moda yarışmasında yarışan ve daha önce de moda yarışmalarında yarışan Bahar Candan gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bornozunun açılması ile frikik verdi.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:36
Bahar Candan bornozlu paylaşımı ile olay oldu
Takip Et:

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve son zamanlarda Doya Doya Moda yarışmasına katılan Bahar Candan yaptıklarıyla ve söylemleri ile gündem olmaya devam ediyor.

Doya Doya Moda yarışmasına katılan ve aldığı kilolarla büyük beden yarışmada mücadele veren Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Üzerinde bonoz bulunan bir video çekerek paylaşan ve videoda yağan Bahar Candan daha sonra ise yine bonozuyla bir video çekti ve Bana akıl filan vermeyin çünkü siz veriyorsanız bende zaten vardır sözlerini kullandı.

Videoyu çekerken bonozu açılan ve frikikli görüntü veren Bahar Candan tepkilerin ardından paylaşımını hemen sildi.

İşte Bahar Candan’ın o anları..


https://www.sabah.com.tr/galeri/magazin/skandallar-kralicesi-bahar-candan-gogus-frikigi-ile-olay-oldu-doya-doya-moda-yarismacisi-bahar-candan-bornozlu-paylasim-yapinca/7


Son Güncelleme: 10.12.2020 17:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaharcandanFirikikBornoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Kökçü, ilk evlilik gününe dair gelinlikli fotoğrafını paylaştı
Ayşe Kökçü, ilk evlilik gününe dair gelinlikli fotoğrafını paylaştı
Deneyimli oyuncu Ayşe Kökçü sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı
Deneyimli oyuncu Ayşe Kökçü sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı
8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!
8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Popüler Haberler

Migros 2021 yılbaşı sepet içerikleri ve fiyatları ne kadar?
Sözleşmeli memur başka işte çalışabilir mi, hangi işlerde çalışabilir?
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer küs mü, neden küstü?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2020
Emekli promosyonları en yüksek veren banka hangisi? 2020 Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?
Pesto sosu nasıl yapılır, pesto sosu malzemeleri ve tarifi
Migros yılbaşı sepet içerikleri ve 2021 güncel fiyatları
Muğla Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
2020 Vergi Müfettiş Yardımcılığı taban puanları ne zaman açıklanacak?
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
2020 kaç gün tatil olacak? 2020 Yılı resmi ve dini toplam tatil süresi ne kadar olacak?
Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlayacak? Star TV Sefir'in kızı yayın tarihi
Diriliş Osman Dündar karakteri gerçek tarihte nasıldı?
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek tarihte Balgay kimdir?
2021 YKS sınavındada hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? 2021 YKS müfredatı
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma ve açılış kapanış saatleri
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Apple iPhone cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?
Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.