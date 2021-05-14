Bahar Candan: 'Beynimin dörtte birini kullanıyorum'

Katıldığı moda yarışmalarıyla adını duyuran Bahar Candan, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk oldu. Sansasyonel olaylarla sık sık gündeme gelen Candan, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

‘’Beynimin dörtte birini kullanıyorum’’

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde aylık 5 bin lira maaşla kendine arkadaş aradığını söylemişti. Candan, bu ilanına çok fazla talep olduğunu ve onlardan sehpa olmalarını istese olurum diyecek binlerce kişi bulunduğunu belirtti.

Konuk olduğu kanalda izleyicilere ve Armağan Çağlayan’a eğlenceli anlar yaşatan Candan, ‘’Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Bana yetiyor’’ dedi. Bunun üzere Çağlayan ‘’O kadar zekisiniz ki dörtte birini kullanıyorsunuz demek ki’’ ifadelerini kullandı.

Bahar Candan programda giydiği farklı kıyafet ve açıklamalarıyla gündem olurken, video bir günde bir milyonun üzerinde izlenme aldı.