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Bade İşçil 2016 yılında boşandığı eşi Malkoç Sualp ile görüldü: "Barıştılar mı?"

Güzel oyuncu Bade İşçil Etiler’de eski eşi Malkoç Sualp ile görüntülendi. 2016 yılında evliliklerini sonlandıran çiftin eğlenceli sohbeti dikkatleri çekerken, gündeme barıştılar mı sorusu getirildi.

11 Eylül 2020 Cuma 13:36
Bade İşçil 2016 yılında boşandığı eşi Malkoç Sualp ile görüldü:
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Ünlü oyuncu Bade İşçil 2016 yılında boşandığı Malkoç Sualp ile Etiler’de bir mekanda görüldü. İkilinin uzun bir sürenin ardından birlikte görülmeleri barıştılar mı iddialarını gündeme getirdi. Ünlü çiftin sohbeti sırasında kahkahalar havada uçuştu.

3 yıl süren evliliklerini 2016 yılında bitiren ünlü çiftin Azur adında bir de oğulları bulunuyor.



Son Güncelleme: 11.09.2020 13:36
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Anahtar Kelimeler:
Bade İşçilMalkoç Sualp
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