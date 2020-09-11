Bade İşçil 2016 yılında boşandığı eşi Malkoç Sualp ile görüldü:

Ünlü oyuncu2016 yılında boşandığıile Etiler’de bir mekanda görüldü. İkilinin uzun bir sürenin ardından birlikte görülmeleri barıştılar mı iddialarını gündeme getirdi. Ünlü çiftin sohbeti sırasında kahkahalar havada uçuştu.

3 yıl süren evliliklerini 2016 yılında bitiren ünlü çiftin Azur adında bir de oğulları bulunuyor.