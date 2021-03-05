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Bacak fotoğrafına gelen eleştirilere Arzum Onan'dan yanıt! Gülenay Kalkan'dan merak edilen açıklamalar

Arzum Onan ve Gülenay Kalkan geçtiğimiz gün kameralara Nişantaşı’nda yakalanmıştı. Alışveriş yaparak keyifli bir gün geçirdiklerini ileten ikili muhabirlerin merak edilen sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bacak fotoğrafı ile eleştirilerin odağı olan Onan’dan yanıt geldi! İşte tüm detaylar…

05 Mart 2021 Cuma 00:47
Bacak fotoğrafına gelen eleştirilere Arzum Onan'dan yanıt! Gülenay Kalkan'dan merak edilen açıklamalar
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İki yakın arkadaş buluşup güzel vakit geçirdiler. Alışverişlerinin ardından soruları yanıtlayan ikili yanıtlarıyla merak konusu oldular.

Gülenay Kalkan her şeyin yolunda ve setlerin güvenli olduğunu, oyunculuğun onun için bir motivasyon kaynağı olduğunu iletirken geçtiğimiz sene yaşamını yitiren eşi Tarık Ünlüoğlu için aklında birçok projesi olduğunu ve kitabını da yazabileceğini söyledi. 

17 yıl önce bıraktığı mesleğine geri dönmeyi planlamadığını söyleyen Onan, heykel sanatının onun önceliği olduğunu ve böyle mutlu hissettiğini iletti. 

 

Bacak fotoğrafına yapılan eleştiriler

 

Onan hayranlarından bu tip şeylere ihtiyacı olmadığını, saygınlığını kaybetmemesini ve Ahmet Hakan’ın Onan’ı sıkıcı bulduğu açıklamasından sonra böyle bir paylaşımın yapılmasının manidar olduğu yorumlarını aldı.

 

Onan'ın aldığı eleştirilere yanıtı

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bacak fotoğrafıyla dikkatleri üzerine toplayan Onan, yanıt olarak buna denecek bir şey olmadığını, bu bacak yani kol gibi dedi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:47
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Anahtar Kelimeler:
Arzum OnanGülenay Kalkan
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