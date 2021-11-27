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Babasının kalp krizi geçirdiğini öğrenen Murat Dalkılıç hastaneye koştu!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç,'ın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan babası Mehmet Sedat Dalkılıç'ın kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Ağar topar Kuşadası'na giden Dalkılıç, babasının sağlık durumunun kritik olduğu söyledi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:26
Babasının kalp krizi geçirdiğini öğrenen Murat Dalkılıç hastaneye koştu!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, kalp krizi geçirerek apar topar Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumunun kritik olduğu belirlendi ve hemen ambulansa tekrar alınarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sağlandı.

Üniversite Hastanesi'nde anjiyoya alınan baba  Mehmet Sedat Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirilirken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastane yetkilileri tarafından açıklandı.

MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU!

Babasının kalp krizi geçirdiğini öğrenen Murat Dalkılıç, apar topar Aydın'a geldi. Murat Dalkılıç'ın yanında sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte kardeşi Elif Dalkılıç ta vardı.

Ünlü şarkıcı, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden babasının doktoru Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz ile görüştü ve babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Dalkılıç, babasının doktorlardan aldığı bilgiler doğrultusunda durumunun şuan için iyi olduğunu öğrendiğini yarın ve yarından sonra ki gün de normale dönecek diye umduğunu söyledi.

 


Son Güncelleme: 27.11.2021 13:26
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Murat DalkılıçMehmet Sedat DalkılıçKalp KriziAydınKuşadası
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