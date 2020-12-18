Azeri kızı Günel kimdir? İşte şarkıcı Günel Zeynelova'nın hayatı

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Şarkıcı Günel’in hayatı merak edildi. Günel Zeynelova’nın hayatı haberimizde yer alıyor.
Oy Didem klibiyle tanınmaya başlayan Şarkıcı Günel Zeynelova’nın Demet Akalın ve Alişan’la Sabah Sabah programına katılmasıyla hayatı araştırılmaya başlandı. Geçirdiği estetik operasyonlarla bir hayli değişen Şarkıcı Günel’in hayatı…
Günel Zeynelova’nın hayatı
25 Ekim 1985 tarihinde Azerbaycan’ın Ağdam şehrinde dünyaya gelen şarkıcı Azeridir. Ailesi’de müzikle ilgilenen, babası klanet annesi ise piyano ile ilgilenen Zeynelova, eğitimini Bakü’de almıştır. Kendisi de çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir.
İbrahim Tatlıses’in 1998 yılında Bakü’de verdiği bir konserde sahneye kendisini atarak Sibel Can’ın Padişah şarkısını söyleyen Günel’in hayatı bu günden sonra değişmiştir. İbrahim Tatlıses’in ilgisini çeken Zeynalova, daha sonra İstanbul’a taşınmıştır. 1999 yılında yayınladığı Ne Olur Allahım albümü ile şarkıcılığa adımını atan Zeynalova, bu albümdeki Didem Didem şarkısı ile geniş kitlelerce tanınmıştır.
Bu albümden sonra, “Resmi Çeke Çeke”, “ Adı Yok Hala”, “Her şeye Değer” ve “ Bir Adam Var” albümlerini de çıkaran Şarkıcı müzik hayatına devam etmektedir.
Azeri Kızı Günel’in şarkıları
Gel Çağıramam
Her şeye Değer
Senden İnsaf Diler Yarin
Adı Yok
Ayrılık
Erenler
Seni Beni
Belalım
Tamam mı
Dağlar (Vazgeçtim)
Kara Gile
Alamam
Küstüm
Biz İki Devlet Bir Milletiz (Azerbaycan)
Sevmece
Karagöz
Nasıl Geçti Habersiz
İsteyirem Görem Seni
İçtim
Resmimi Çeke Çeke
Unut Kederini
Aşıksın
Canım Sıkkın
İçim İçime
Neyin Sesiyem
Yalandı Dünya
Yazıyorum
Pes Artık
Dayanamam
Nazara
Ondan Kaynana Olmaz