Azeri kızı Günel kimdir? İşte şarkıcı Günel Zeynelova'nın hayatı

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Şarkıcı Günel’in hayatı merak edildi. Günel Zeynelova’nın hayatı haberimizde yer alıyor.

Oy Didem klibiyle tanınmaya başlayan Şarkıcı Günel Zeynelova’nın Demet Akalın ve Alişan’la Sabah Sabah programına katılmasıyla hayatı araştırılmaya başlandı. Geçirdiği estetik operasyonlarla bir hayli değişen Şarkıcı Günel’in hayatı…

Günel Zeynelova’nın hayatı

25 Ekim 1985 tarihinde Azerbaycan’ın Ağdam şehrinde dünyaya gelen şarkıcı Azeridir. Ailesi’de müzikle ilgilenen, babası klanet annesi ise piyano ile ilgilenen Zeynelova, eğitimini Bakü’de almıştır. Kendisi de çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir.

İbrahim Tatlıses’in 1998 yılında Bakü’de verdiği bir konserde sahneye kendisini atarak Sibel Can’ın Padişah şarkısını söyleyen Günel’in hayatı bu günden sonra değişmiştir. İbrahim Tatlıses’in ilgisini çeken Zeynalova, daha sonra İstanbul’a taşınmıştır. 1999 yılında yayınladığı Ne Olur Allahım albümü ile şarkıcılığa adımını atan Zeynalova, bu albümdeki Didem Didem şarkısı ile geniş kitlelerce tanınmıştır.

Bu albümden sonra, “Resmi Çeke Çeke”, “ Adı Yok Hala”, “Her şeye Değer” ve “ Bir Adam Var” albümlerini de çıkaran Şarkıcı müzik hayatına devam etmektedir.

Azeri Kızı Günel’in şarkıları

Gel Çağıramam

Her şeye Değer

Senden İnsaf Diler Yarin

Adı Yok

Ayrılık

Erenler

Seni Beni

Belalım

Tamam mı

Dağlar (Vazgeçtim)

Kara Gile

Alamam

Küstüm

Biz İki Devlet Bir Milletiz (Azerbaycan)

Sevmece

Karagöz

Nasıl Geçti Habersiz

İsteyirem Görem Seni

İçtim

Resmimi Çeke Çeke

Unut Kederini

Aşıksın

Canım Sıkkın

İçim İçime

Neyin Sesiyem

Yalandı Dünya

Yazıyorum

Pes Artık

Dayanamam

Nazara

Ondan Kaynana Olmaz