Ayşen Birgör’den yeni şarkı! “Çok kıymetli bir duygu”

Güçlü ses sanatçısı ile akıllarda kalan Ayşen Birgör, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile ‘Kalpsiz’ adın taşıyan müzik ile düet yaptı.

Kısa sürede yükselişe geçen müzik hakkında övgüler devam ediyor. Ünlü sanatçı Birgör düet ile ilgili soruları yanıtlarken ‘çok kıymetli bir duygu’ ifadelerine yer verdi.

Cengiz Kurtoğlu ile aynı projede yer alan Birgör, bu durumun kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kurtoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf eden sanatçı Cengiz Kurtoğlu için kendisine has muhteşem bir sesi olduğunu söyledi. Birgöl: “geniş yürekliliği, abiliği, sevgisi, ilgisi, bundan sonra ki projeler de yol göstermek adına deneyimlerini benimle paylaşması büyük şans.” dedi.





‘Kalpsiz’ düetinden bahsederken ailesinin desteğini alan şarkıcı, prodüktörü Seçkin Özer’i unutmadı. Onun sayesinde ‘Yılın Düeti’ ifadelerini kullanan sanatçı, başka projeler için çok ara vermeyeceğini söyledi.