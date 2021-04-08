Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi evini basıp bıçakla tehditler savurdu!

Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, gözaltına alınmış ve ifadesinde söz konusu uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu öne sürmüştü. Güzel oyuncunun başının eski sevgilisiyle derde girdiği ve Çalıkoğlu’nun genç kadının evini basarak bıçakla tehdit ettiği öğrenildi.

Ayşegül Çınar'ın evini bastığı ve daha sonra mutfağa giderek oradan aldığı bıçakla güzel oyuncuyu tehdit edip yaraladığı iddia edildi.

Kendisini bıçakla tehdit eden Furkan Çalıkoğlu'nu polise bildiren ünlü oyuncunun, Çalıkoğlu'nun polis tarafından yakalandığında polise silahıyla direndiğini söylediği belirtildi. Yaşana bu gelişmeler sonrası Çalıkoğlu hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise Furkan Çalıkoğlu hakkında, kişileri silahla tehdit ettiği, huzur ve sükununu bozmasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde hakkında açılan suçlamalarda yargılanması devam ediyor.