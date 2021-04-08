İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi evini basıp bıçakla tehditler savurdu!

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, bir süre önce aracında uyuşturucu ile yakalandığında uyuşturucu maddeyi eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun koyduğunu iddia etmişti. Şimdi de evini basan eski sevgilisinin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü.

08 Nisan 2021 Perşembe 11:28
Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi evini basıp bıçakla tehditler savurdu!
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, gözaltına alınmış ve ifadesinde söz konusu uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu öne sürmüştü. Güzel oyuncunun başının eski sevgilisiyle derde girdiği ve Çalıkoğlu’nun genç kadının evini basarak bıçakla tehdit ettiği öğrenildi.

Ayşegül Çınar'ın evini bastığı ve daha sonra mutfağa giderek oradan aldığı bıçakla güzel oyuncuyu tehdit edip yaraladığı iddia edildi.

Kendisini bıçakla tehdit eden Furkan Çalıkoğlu'nu polise bildiren ünlü oyuncunun, Çalıkoğlu'nun polis tarafından yakalandığında polise silahıyla direndiğini söylediği belirtildi. Yaşana bu gelişmeler sonrası Çalıkoğlu hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise Furkan Çalıkoğlu hakkında, kişileri silahla tehdit ettiği, huzur ve sükununu bozmasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde hakkında açılan suçlamalarda yargılanması devam ediyor.



Son Güncelleme: 08.04.2021 11:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül çınarFurkan Çalıkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamı
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 8 Nisan 2021 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2021
Menajerimi Ara yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Yasak Elma Yıldız ve Cansu öldü mü, diziden ayrıldı mı?
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Alışveriş kredisi nedir? 2021 Alışveriş kredisi veren bankalar hangileridir?
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Nisan 2021 Perşembe indirim fırsatları
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.