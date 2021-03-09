İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Ayşegül Çınar, uyuşturucu nedeniyle ifade verdi

Arkadaşları ile birlikte İstanbul Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlendikten sonra evine gitmek için aracına binen Ayşegül Çınar, polislerin çevirmesinden sonra aracında uyuşturucu bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

09 Mart 2021 Salı 12:36
Ayşegül Çınar, uyuşturucu nedeniyle ifade verdi
Takip Et:

Çınar, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra ifade verdi. İfadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Oyuncu Ayşegül Çınarla birlikte mahkemeye çıkan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arkadaşları ile eğlendikten sonra evine dönmek isteyen Çınar, aracında uyuşturucu bulunmasından dolayı, karakola götürülmüştü. İddiaları reddeden Çınar, aracına uyuşturucuyu eski sevgilisinin koyduğunu söyledi.

Çınar’ın ifadesinden sonra eski sevgili olan Furkan Çalıkoğlu da polis eşliğinde zırhlı araca bindirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddesini de delil olarak mahkemeye götürdü. Mahkemeye çıkan Ayşegül Çınar ve beraberindeki iki kişi, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

                                                          



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül çınarUyuşturucuPolisMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!
Yasak Elma Lila tutuklandı mı? Ayşegül Çınar neden tutuklandı?
Yasak Elma Lila tutuklandı mı? Ayşegül Çınar neden tutuklandı?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 9 Mart 2021 Salı hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
9 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Peşinatsız konut kredisi nasıl alınır? Hangi bankalar peşinatsız konut kredisi veriyor?
KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir? 2020 KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar
Savaşçı kadrosunda yeni isim! Sevcan Yaşar kimdir?
Temmuz Ayında Asgari Ücrete de Zam Yapılacak mı? Enflasyon Zammı Asgari Ücretide Etkileyecek mi?
Alışveriş festivalinde Trendyol ve N11 siteleri ne kadar satış yaptı? 11.11 alışveriş günleri rakamları açıklandı!
Kefaret yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021
Beni Bırakma dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Birden çok bankaya borcu olanların ne yapması gerekiyor?
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.