Ayşegül Çınar, uyuşturucu nedeniyle ifade verdi

Çınar, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra ifade verdi. İfadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Oyuncu Ayşegül Çınarla birlikte mahkemeye çıkan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arkadaşları ile eğlendikten sonra evine dönmek isteyen Çınar, aracında uyuşturucu bulunmasından dolayı, karakola götürülmüştü. İddiaları reddeden Çınar, aracına uyuşturucuyu eski sevgilisinin koyduğunu söyledi.

Çınar’ın ifadesinden sonra eski sevgili olan Furkan Çalıkoğlu da polis eşliğinde zırhlı araca bindirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddesini de delil olarak mahkemeye götürdü. Mahkemeye çıkan Ayşegül Çınar ve beraberindeki iki kişi, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.