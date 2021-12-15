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Ayşegül Akdemir kimdir? Ayşegül Akdemir dizi ve filmleri

ÇGHB'de gösterdiği performans ile ekranların aranan ismi haline gelen Ayşegül Akdemir merak ediliyor. Pek çok kişi, Ayşegül Akdemir kimdir? sorusunu araştırıyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba 16:23
Ayşegül Akdemir kimdir? Ayşegül Akdemir dizi ve filmleri
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Geçtiğimiz yılların en fazla izlenen programlarından birisi olan Çok Güzel Hareketler Bunlar’da gösterdiği performans ile milyonların sevgilisi haline gelen Ayşegül Akdemir merak edilmeye devam ediyor.

Ayşegül Akdemir kimdir?

23 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Akdemir, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümü mezunudur. 3 yıl boyunca bale ve moden danslar ile ilgilenen Akdemir 2000 – 2003 yılları arasında Marmara Üniversitesinde teknik çizim eğitimleri almıştır. Ayla Algan ile oyunculuk, sahne ve doğaçlama dersleri aldıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Akdemir 7 yıl boyunca BKM Mutfak kadrosunda yer almıştır.

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, BKM Güldür Güldür ve Dedemin Fişi gibi sevilen projelerde görev alan Ayşegül Akdemir Gökhan Şahin ile evlidir.

 


Son Güncelleme: 15.12.2021 16:23
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