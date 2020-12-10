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Ayşe Kökçü, ilk evlilik gününe dair gelinlikli fotoğrafını paylaştı

Usta oyuncu Ayşe Kökçü, sosyal medya hesabından evlendiği güne dair bir fotoğraf paylaştı. Kökçü’nün nostaljik paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:37
Ayşe Kökçü, ilk evlilik gününe dair gelinlikli fotoğrafını paylaştı
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Sosyal medyayı sık şekilde kullanan Ayşe Kökçü, ilk evliliğinde çekildiği siyah beyaz nostaljik fotoğrafı paylaştı. Bizimkiler adlı diziyle adını duyuran ve çok sevilen oyuncu birçok dizi ve filmde yer almıştı. 64 yaşındaki usta oyuncunun hayranlarıyla paylaştığı nostaljik fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri usta oyuncuya övgüler yağdırdı.

Ayşe Kökçü 1997 yılında Salih Karakaya ile evlenmişti. Ancak ikili ilerleyen yıllarda ayrılmıştı.



Son Güncelleme: 10.12.2020 17:37
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Ayşe Kökçüİnstagram
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