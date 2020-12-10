Ayşe Kökçü, ilk evlilik gününe dair gelinlikli fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyayı sık şekilde kullanan, ilk evliliğinde çekildiği siyah beyaz nostaljik fotoğrafı paylaştı. Bizimkiler adlı diziyle adını duyuran ve çok sevilen oyuncu birçok dizi ve filmde yer almıştı. 64 yaşındaki usta oyuncunun hayranlarıyla paylaştığı nostaljik fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri usta oyuncuya övgüler yağdırdı.

Ayşe Kökçü 1997 yılında Salih Karakaya ile evlenmişti. Ancak ikili ilerleyen yıllarda ayrılmıştı.