İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Ayrılık sonrası ilk hamle Kaan Yıldırım'dan geldi

Bir süredir Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Hadise'nin ayrılık paylaşımı sonrasında ilk hamlesini yaptı. Ünlü oyuncu Hadise'yi takipten çıkararak, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

13 Aralık 2020 Pazar 00:46
Ayrılık sonrası ilk hamle Kaan Yıldırım'dan geldi
Takip Et:

Yaklaşık 8 ay önce Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, önceki gün yaptığı paylaşımla ilişkisini noktaladığını duyurdu. Herkesi şaşkına çeviren ayrılık sonrasında ilk hamle Kaan Yıldırım’dan geldi.

Hadise’yi takipten çıkardı, fotoğraflarını sildi

Ünlü şarkıcı Hadise’nin Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmasından sonra Kaan Yıldırım harekete geçti. Önce Hadise’yi takipçi listesinden çıkaran Yıldırım, daha sonra da birlikte çekilmiş fotoğraflarını da profilinden sildi.

Evlenecekleri konuşulan ve son olarak ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt veren çiftin ayrılığı sevenlerini üzdü.

Öte yandan koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinden taşınarak kendi evinde kalmaya başlamıştı. Karantinadaki Hadise’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Hadise ateş başında çekilen karelerini yayınlamıştı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaan YıldırımHadiseAyrılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslışah Alkoçlar milyonluk tektaşını gizledi
Aslışah Alkoçlar milyonluk tektaşını gizledi
Survivor'ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı
Survivor'ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı
Derya Tuna, gelini için kesenin ağzını açtı
Derya Tuna, gelini için kesenin ağzını açtı
Şarkıcı Zara, kızı Nur'u ilk kez gösterdi
Şarkıcı Zara, kızı Nur'u ilk kez gösterdi
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ozan Güven İstanbul'u terk etti
Ozan Güven İstanbul'u terk etti

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Aralık 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Çocukların yaşlarına göre boy ve kilo gelişim değerleri ne olmalı? Kız ve erkek çocuk gelişim tablosu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 13 Aralık 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 13 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Özel hastane ve SGK reçeteleri geçerlilik süreleri kaç gündür?
Baba Parası filmini kaç kişi izledi? Baba parası filmi gişe rakamları
Gelinim Mutfakta 20 Haziran Perşembe son puan durumu ve günün birincisi seçilen yarışmacı
0 533 163 40 88 numarası kime ait? 05331634088 neden arıyor?
İzmir'e kar yağar mı? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi Kar yağışı beklenen o bölgeler
MEB 2021 Özür Grubu atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Masterchef 12 Aralık dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Sokağa çıkma yasağı turistlere uygulanıyor mu, neden uygulanmıyor?
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ve FB Malatya maç özeti ve golleri
Çocukluk dizisi bitti mi, neden final yapıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.