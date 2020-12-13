Ayrılık sonrası ilk hamle Kaan Yıldırım'dan geldi

Yaklaşık 8 ay önce Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, önceki gün yaptığı paylaşımla ilişkisini noktaladığını duyurdu. Herkesi şaşkına çeviren ayrılık sonrasında ilk hamle Kaan Yıldırım’dan geldi.

Hadise’yi takipten çıkardı, fotoğraflarını sildi

Ünlü şarkıcı Hadise’nin Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmasından sonra Kaan Yıldırım harekete geçti. Önce Hadise’yi takipçi listesinden çıkaran Yıldırım, daha sonra da birlikte çekilmiş fotoğraflarını da profilinden sildi.

Evlenecekleri konuşulan ve son olarak ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt veren çiftin ayrılığı sevenlerini üzdü.

Öte yandan koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinden taşınarak kendi evinde kalmaya başlamıştı. Karantinadaki Hadise’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Hadise ateş başında çekilen karelerini yayınlamıştı.