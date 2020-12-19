İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...

Ayrılık Hadise'si Kaan Yıldırım'ın jestiyle sona erdi

Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son vermişlerdi. Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım bu ayrılık karşısında yaptığı jest ile son verdi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:29
Ayrılık Hadise'si Kaan Yıldırım'ın jestiyle sona erdi
Takip Et:

Şubat ayında başladıkları ilişkilerine geçtiğimiz günlerde son veren şarkı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığa daha fazla dayanamadılar. Hadise'nin sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını açıklaması sonrası aşklarına noktayı koyan çift, bu ayrılığı bir kaç gün önce bitirerek tekrar birlikte olmaya başladılar.

Kısa süren ayrılıkları Kaan Yıldırım'ın çiçekle Hadise'nin evine gitmesiyle son bulurken yakışıklı oyuncu sevgilisin gönlünü alarak tekrar barıştılar.

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti için yakın çevresi evlenecekler gözüyle bakarken  çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Magazin basınına ilk olarak ayrılık dedikoduları yayılmış daha sonra bu iddiaların ardından Hadise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ayrıldıklarını doğrulamıştı. Hadise'nin bu açıklamaları sonrası gözler Kaan Yıldırım'a çevrilirken sevgilisinin sosyal medyadan ilişkisine nokta koymasına çok öfkelendiğini söylenen Kaan Yıldırım resti çekmişti.

Ancak başarılı oyuncu Hadise'ye olan aşkı gururundan daha ağır bastı ve Hadise'nin gönlünü alabilmek için elinde çiçeklerle Maslak'taki evinin kapısına dayandı. Güzel şarkıcının gönlünü alan Kaan Yıldırım geceyi sevgilisiyle geçirdikten sonra ertesi gün birlikte kendi evlerine geçtiler.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden alkışlanacak hareket
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden alkışlanacak hareket
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası Poyraz Ali için bağış gecesi düzenledi
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası Poyraz Ali için bağış gecesi düzenledi
Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle 11. yılını kutladı
Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle 11. yılını kutladı
Hakan Altun aşkı için herkesi sildi!
Hakan Altun aşkı için herkesi sildi!
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılığı kısa sürdü
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılığı kısa sürdü

Popüler Haberler

İkizler Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Koç Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Oğlak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Azizler filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Yılbaşında oteller açık olacak mı? Otellerde yılbaşı kutlaması yasak mı?
En Şık Benim başvuru formuna nasıl ulaşılır? TV8 En Şık Benim başvuru formu
Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılıyor? 2019 AÖL Sınavı Ne Zaman?
Çocuk Hakları Günü Ne Zamandır? Çocuk Hakları Günü Tarihi
Halka Kaan dizide neden yok? Öldümü? Kaan Yıldırım Halka'dan neden ayrıldı?
Market bayiliği nasıl alınır? 2020 Bayilik veren kurumsal marketler
Kova Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
İbo Show konuğu Oya Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yerleri ve mekanları
2021 Market poşetleri ne kadar olacak? Paralı market poşetlerine zam geliyor!
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.