Ayrılık Hadise'si Kaan Yıldırım'ın jestiyle sona erdi

Şubat ayında başladıkları ilişkilerine geçtiğimiz günlerde son veren şarkı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığa daha fazla dayanamadılar. Hadise'nin sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını açıklaması sonrası aşklarına noktayı koyan çift, bu ayrılığı bir kaç gün önce bitirerek tekrar birlikte olmaya başladılar.

Kısa süren ayrılıkları Kaan Yıldırım'ın çiçekle Hadise'nin evine gitmesiyle son bulurken yakışıklı oyuncu sevgilisin gönlünü alarak tekrar barıştılar.

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti için yakın çevresi evlenecekler gözüyle bakarken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Magazin basınına ilk olarak ayrılık dedikoduları yayılmış daha sonra bu iddiaların ardından Hadise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ayrıldıklarını doğrulamıştı. Hadise'nin bu açıklamaları sonrası gözler Kaan Yıldırım'a çevrilirken sevgilisinin sosyal medyadan ilişkisine nokta koymasına çok öfkelendiğini söylenen Kaan Yıldırım resti çekmişti.

Ancak başarılı oyuncu Hadise'ye olan aşkı gururundan daha ağır bastı ve Hadise'nin gönlünü alabilmek için elinde çiçeklerle Maslak'taki evinin kapısına dayandı. Güzel şarkıcının gönlünü alan Kaan Yıldırım geceyi sevgilisiyle geçirdikten sonra ertesi gün birlikte kendi evlerine geçtiler.