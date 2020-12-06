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Ayrıldıkları iddia edilen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti haberleri böyle yalanladılar!

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın olay başlayan aşkları her yaptıkları her paylaşımları sonrasında gündeme bomba gibi düşüyor. Haklarında çıkan en son haberlerde ayrıldıkları iddia edilen çift magazin bültenlerine bomba gibi düştü. Ünlü çift yaptıkları son paylaşımla romantik anlarını paylaşarak haberlere cevap vermiş oldular.

06 Aralık 2020 Pazar 10:18
Ayrıldıkları iddia edilen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti haberleri böyle yalanladılar!
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Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın bomba aşkı magazin sayfalarından düşmüyor. En son haklarında çıkan ayrılık haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

 

Çiftin ne zaman evlenecekleri merakla beklenirken gelen bu ayrılık haberleri çiftin hayranlarını üzerken iddialara göre Hadisenin korona-virüse yakalanmasıyla karantinaya girmesi ile birlikte ünlü çiftin evlerini ayırdıkları ve bomba aşkın bittiği söylenmişti. girdiği karantina döneminde evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği iddia edilmişti. Gündeme bir anda düşen ayrılık haberlerine ikilinin yaptığı son paylaşımları cevap niteliğinde gelerek ayrılık haberleri yalanlanmış oldu. Çiftin romantik paylaşımları düşman çatlatır cinstendi.



Son Güncelleme: 06.12.2020 10:18
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Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan YıldırımAyrılık
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